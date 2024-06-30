EURO 2024'te Almanya, Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

EURO 2024 son 16 turu maçında ev sahibi Almanya, Danimarka ile karşılaştı. Dortmund Stadı'nda oynanan maçı Almanya 2-0 kazandı.

ALMANYA ÇEYREK FİNALDE

Nagelsmann'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz, 68. dakikada ise Jamal Musiala kaydetti. Almanya bu sonucun ardından EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

MAÇ DURDURULDU

Almanya-Danimarka maçı, yoğun yağmur yağışı ve yıldırım tehlikesi sebebiyle durdu. Soyunma odasına giden futbolcular, 25 dakikalık aranın ardından yeniden sahaya gelerek maça kaldığı yerden devam etti. Almanya'nın Schlotterbeck ile 4. dakikada bulduğu gol Kimmich'in kaleci Schmeichel'e faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. 90+4. dakikada ise Wirtz'in golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

DANİMARKA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Danimarka'da Andersen, 48. dakikada topu ağlara gönderdi ancak hakem VAR'ın uyarısı sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Danimarka'nın iptal edilen golünü atan Andersen 2 dakika sonra kendi ceza sahasında topa elle müdahale etti ve Almanya penaltı kazandı. İki dakikada yaşanan bu iki pozisyon maçın kaderini değiştirdi. Andersen'in iptal edilen golünde çekilen ofsayt çizgisi ve yarı otomatik ofsayt sistemindeki görüntü de gündem oldu. Almanya'nın rakibi İspanya-Gürcistan eşleşmesinin galibi olacak.