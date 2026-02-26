İstanbul'da U15 Eurasia Sutopu Turnuvası
TÜRKİYE Sutopu Federasyonu ev sahipliğinde ve WNS (Wood Nest Sports) sponsorluğunda ilk kez düzenlenen U15 Eurasia WNS Tournament 2026, İstanbul'da yapılacak.
TÜRKİYE Sutopu Federasyonu ev sahipliğinde ve WNS (Wood Nest Sports) sponsorluğunda ilk kez düzenlenen U15 Eurasia WNS Tournament 2026, İstanbul'da yapılacak.
24–27 Şubat 2026 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek olan organizasyon, 14 ülkeden 16 takımın katılımıyla genç sporcuları uluslararası platformda bir araya getirecek.
Turnuva, genç sporcuların uluslararası deneyim kazanmasını desteklemeyi, ülkeler arasında sportif iş birliğini güçlendirmeyi ve su topunun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.
Katılımcı Takımlar:
Dinamo Tbilisi — Gürcistan
ENKA — Türkiye
Galatasaray — Türkiye
Heliopolis — Mısır
KSI — Macaristan
Lazio — İtalya
Monaco — Fransa
Olympic Talent Team — Bulgaristan
PAOK — Yunanistan
Panionios — Yunanistan
Radnicki — Sırbistan
Sabadell — İspanya
SSV — Almanya
Steaua Bucharest — Romanya
VK Torpedo — Bosna Hersek
ZPC Het Ravijn — Hollanda
Turnuva boyunca oynanacak grup ve klasman müsabakalarının ardından final karşılaşmaları 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek ve organizasyon ödül töreni ile sona erecek.