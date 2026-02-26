Haberler

İstanbul'da U15 Eurasia Sutopu Turnuvası

TÜRKİYE Sutopu Federasyonu ev sahipliğinde ve WNS (Wood Nest Sports) sponsorluğunda ilk kez düzenlenen U15 Eurasia WNS Tournament 2026, İstanbul'da yapılacak.

24–27 Şubat 2026 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek olan organizasyon, 14 ülkeden 16 takımın katılımıyla genç sporcuları uluslararası platformda bir araya getirecek.

Turnuva, genç sporcuların uluslararası deneyim kazanmasını desteklemeyi, ülkeler arasında sportif iş birliğini güçlendirmeyi ve su topunun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Katılımcı Takımlar:

Dinamo Tbilisi — Gürcistan

ENKA — Türkiye

Galatasaray — Türkiye

Heliopolis — Mısır

KSI — Macaristan

Lazio — İtalya

Monaco — Fransa

Olympic Talent Team — Bulgaristan

PAOK — Yunanistan

Panionios — Yunanistan

Radnicki — Sırbistan

Sabadell — İspanya

SSV — Almanya

Steaua Bucharest — Romanya

VK Torpedo — Bosna Hersek

ZPC Het Ravijn — Hollanda

Turnuva boyunca oynanacak grup ve klasman müsabakalarının ardından final karşılaşmaları 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek ve organizasyon ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

