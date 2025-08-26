Etimesgutspor, TSYD Zafer Kupası'nı Kazandı
Ankara'nın 3. ligdeki futbol kulüpleri arasında gerçekleşen TSYD Zafer Kupası'nı Etimesgutspor, Astor Enerji Çankayaspor'u 2-0 mağlup ederek kazandı. Kupayı, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan takdim etti.
Ankara'nın 3. ligdeki futbol kulüplerinin karşılaştığı TSYD Zafer Kupası'nı, Astor Enerji Çankayaspor'u 2-0 yenen Etimesgutspor kazandı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin düzenlediği maç, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda yapıldı.
Sahadan 2-0 galip ayrılan Etimesgutspor'a kupasını, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan ve organizasyonun sponsoru Ozan Beton'un yönetim kurulu başkanı Ümit Ozan takdim etti.
Astor Enerji Çankayaspor'un ikincilik şiltini ise Etimesgut Spor Kulübü Başkanvekili Ömer Faruk Alimoğlu verdi.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor