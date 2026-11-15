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Etimesgutspor 5-0 kazanıp Eskişehirspor'un puan kaybıyla 2. Grup'ta lider oldu

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3. Lig'de 12. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı. Etimesgutspor, Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları'nı 5-0 yenip Eskişehirspor'un puan kaybıyla 2. Grup'ta liderliğe yükseldi; Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçı ise konuk ekibin otobüsündeki yangın nedeniyle ertelendi.

Nesine 3. Lig'de 12. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

1. Grup'ta Fatsa Belediyespor ve 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları karşısında 5-0 kazanan Etimesgutspor, Eskişehirspor'un puan kaybetmesiyle zirveye çıktı.

3. Grup'ta oynanması gereken Yeni Mersin İdmanyurdu- Karaman FK mücadelesi, konuk ekibin takım otobüsünde çıkan yangın sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 12. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.FATSA BELEDİYESPOR

12

7

3

2

19

8

11

24

2.PAZARSPOR

12

6

4

2

18

10

8

22

3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR

12

5

5

2

19

16

3

20

4.KARABÜK İDMANYURDU

12

5

3

4

15

16

-1

18

5.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR

12

4

5

3

21

15

6

17

6.ORDUSPOR 1967

12

4

5

3

20

17

3

17

7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

12

4

5

3

17

14

3

17

8.SİLİVRİSPOR

12

5

2

5

16

15

1

17

9.AMASYASPOR FK

12

4

5

3

13

13

0

17

10.YALOVA FK 77 SPOR

12

4

4

4

18

21

-3

16

11.İNKILAP FUTBOL

12

4

3

5

17

22

-5

15

12.KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR

12

3

6

3

10

15

-5

15

13.ZONGULDAKSPOR

12

3

5

4

16

16

0

14

14.GALATASPOR

12

3

5

4

12

12

0

14

15.BEYKOZ ANADOLUSPOR

12

3

5

4

15

16

-1

14

16.GÖLCÜKSPOR

12

2

6

4

16

20

-4

12

17.TOKAT BELEDİYESPOR

12

3

3

6

13

18

-5

12

18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ

12

0

4

8

9

20

-11

4

2. Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.ETİMESGUTSPOR

12

8

2

2

24

6

18

26

2.ESKİŞEHİRSPOR

12

7

4

1

33

12

21

25

3.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL

12

7

4

1

22

6

16

25

4.BALIKESİRSPOR

12

7

3

2

31

19

12

24

5.KARŞIYAKA

12

7

3

2

19

8

11

24

6.BURSA YILDIRIMSPOR

12

6

5

1

16

10

6

23

7.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR

12

6

4

2

19

9

10

22

8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

12

6

4

2

19

14

5

22

9.BİGASPOR

12

6

2

4

18

15

3

20

10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR

12

4

1

7

14

25

-11

13

11.KEPEZSPOR

12

3

2

7

11

17

-6

11

12.ALANYA 1221 FUTBOL

12

3

2

7

14

27

-13

11

13.UŞAKSPOR

12

2

4

6

10

15

-5

10

14.ALTAY

12

2

4

6

8

21

-13

10

15.SÖKE 1970 SPOR

12

1

6

5

15

23

-8

9

16.BUCASPOR 1928

12

2

2

8

10

18

-8

8

17.DENİZLİ İDMANYURDU 1959

12

1

5

6

6

22

-16

8

18.1922 AKŞEHİRSPOR

12

1

1

10

8

30

-22

4

3. Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR

12

9

3

0

46

10

36

30

2.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL

12

9

2

1

29

12

17

29

3.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR

12

8

2

2

30

13

17

26

4.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR

12

7

4

1

21

6

15

25

5.NİĞDE BELEDİYESİSPOR

12

8

1

3

24

14

10

25

6.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL

12

7

3

2

32

15

17

24

7.BİTLİS 1916 FUTBOL

12

7

2

3

22

10

12

23

8.YENİ MERSİN İDMANYURDU

11

7

0

4

16

10

6

21

9.KIRIKKALE FK

11

6

2

3

20

13

7

20

10.AYOS OSMANİYESPOR

11

5

1

5

18

18

0

16

11.ADANA ADALETGÜCÜSPOR

12

4

1

7

20

26

-6

13

12.AĞRI 1970 SPOR

12

3

2

7

11

19

-8

11

13.DİYARBEKİRSPOR

12

3

1

8

13

17

-4

10

14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR

12

2

3

7

7

27

-20

9

15.1964 SİLİFKESPOR

12

2

2

8

12

25

-13

8

16.KARAMAN FK

11

2

0

9

8

35

-27

6

17.ADANASPOR

12

1

1

10

10

39

-29

4

18.YENİ MALATYASPOR

10

0

0

10

0

30

-30

-3

Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
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