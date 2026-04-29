ETFA Academy'den U14 Milli Takımı'na genç yetenek

Güncelleme:
ETFA Academy Genel Başkanı Sedat Aydemir, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığımız iş birliğimizin meyvelerini almaya başladık. Yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başlamak bizleri hem mutlu hem de motive ediyor" dedi.

Almanya'nda TSG 1899 Hoffenheim'ın alt yaş gruplarında düzenli olarak forma giyen Arda Güneş Telli, İspanya'da düzenlenecek özel turnuvada boy gösterecek U14 Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi. Faaliyetlerini sürdüren ETFA'nın Türk futboluna son hizmeti, U14 Milli Takımı'na Arda Güneş Telli'yi kazandırmak oldu. Almanya'nda TSG 1899 Hoffenheim takımının alt yaş gruplarında düzenli olarak forma giyen Arda, Türkiye U14 Milli Takımı'nın 5-9 Mayıs tarihleri arasında İspanya'da katılacağı özel turnuvanın aday kadrosuna davet edildi. ETFA Academy ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen ay Almanya'nın Rosenheim bölgesinde düzenlediği seçmelerde yer alan genç yıldız, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 2012 doğumlu olan Arda; güçlü fiziği, üstün hava hakimiyeti, top kullanmadaki becerisi ve soğukkanlılığı ile milli takım antrenörlerinin takdirini kazanmıştı.

'MECNUN BAŞKANIN EMEĞİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ'

Sedat Aydemir, "TFF ile yaptığımız iş birliğimizin etkisini görmeye başladık. Yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başlamak bizleri hem mutlu hem de motive ediyor. Ama yolun çok daha başındayız. Düzenli şekilde Türk futboluna oyuncular kazandırmak en önemli hedefimiz. Yorulmadan çalışacağız" dedi.

TFF ile iş birliklerinde önemli katkısından dolayı TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'a teşekkürlerini ileten Aydemir, "Projenin hayata geçmesi için çok emek verdi. Bir başarı varsa, Mecnun başkanın emeği göz ardı edilemez. Kendisine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
