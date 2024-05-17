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ESTÜ Öğrenci Spor Etkinlikleri Salon Futbolu Kupaları Sahiplerini Buldu

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenci Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Salon Futbolu Kupaları sahiplerini buldu. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Porsuk Meslek Yüksekokulu'nu 5-2 yenerek birincilik kupasını kazandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenci Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Salon Futbolu Kupaları sahiplerini buldu.

Porsuk Meslek Yüksekokulu ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi takımlarının Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda karşıya geldiği kupa maçı sonucunda Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 5-2'lik galibiyetle kupaya uzanan takım olmayı başardı. Müsabakayı aynı zamanda ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Türkiye Futbol Federasyonu resmi hakemi Tolga Bakan yönetti.

Porsuk Meslek Yüksekokulu'nun ikincilik kupası ve madalyalarını Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bay, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin birincilik kupa ve madalyalarını ise Dr. Öğr. Üyesi Hakan Korul takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Eskişehir Porsuk Spor Spor Güncel Haberler

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