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Jaan Roose, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kıtalar Arası Yürüyüş Yapan İlk Kişi Oldu

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Slackline alanında 3 kez dünya şampiyonu olan Estonyalı sporcu Jaan Roose, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına yürüyerek ip üzerinde kıtalar arası geçiş yapan ilk kişi oldu. 1074 metrelik bir ip üzerinde, 165 metre yükseklikte yürüyen Roose, bu mesafeyi 47 dakikada tamamladı. Daha önce bu yükseklikte bir geçiş yapılmamıştı ve Roose, zorlu hava koşullarına rağmen bu tarihi anı yaşadı.

Slackline alanında 3 kez dünya şampiyonu olan Estonyalı Red Bull sporcusu Jaan Roose, yeni bir ilke imza attı. İp üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına yürüyen Red Bull sporcusu, "İp üstünde kıtalar arası geçiş yapan ilk kişi" olarak tarihe geçti.

Slackline alanında 3 kez dünya şampiyonu olan Estonyalı Red Bull sporcusu Jaan Roose, ilklerden birini gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kurulan bir ip üzerinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına yürüyen Roose, "İp üzerinde kıtalar arası geçiş yapan ilk kişi" olarak tarihe geçti.

Verilen bilgiye göre, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerine, 165 metre yükselikte, 1074 metrelik özel bir ip gerildi. Bir kilometreden daha uzun olan bu mesafeyi 47 dakikada yürüdü. Daha önce Asya'dan Avrupa'ya bu yükseklikte yürüyerek geçilmemişti. Jaan Roose bunu başaran ilk kişi oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleşen Continental Pass sonrası duygularını ifade eden Red Bull sporcusu Jaan Roose, "Boğaz, iki kıtayı birleştirmesinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme, ayrıca inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntılarıyla birleştirince, slacklining için eşsiz bir lokasyon oldu. Tarih yazdım, dolayısıyla çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Estonyalı Red Bull sporcusu Jaan Roose, "İlk başta üşüyordum fakat yürümeye başlayınca ısındım. Yukarıda olmak stresli. Neredeyse 1 saat süren bir yürüyüştü. Şansım oldukça iyi gitti. İpin üzerinde yürümek çok zor ama yukarıda olmak ve İstanbul'u izlemek çok zevkliydi. Hatta bir ara güneş ışınları gözüme geliyordu. 50-60 ülkede ip üzerinde yürüdüm. İstanbul'a da daha önce gelmiştim. Buranın çok önemli bir şehir olduğunu biliyorum. O yüzden tekrar olursa denemek isterim" dedi.

Roose, bugüne dek slackline alanında çok sayıda dünya rekorunun ve dünyada ilklerin de sahibi oldu. Daha önce Estonya'nın en yüksek çağlayanı Valaste Şelalesi'ni kışın ortasında yerden 50 metre yükseklikte bir ipin üzerinde geçen, geçtiğimiz yıl Katar'da dünyanın en uzun tek bina slackline yürüyüşünü tamamlayan Roose'un kariyerindeki en son ilki tarihi kıtalar arası yürüyüş Red Bull Türkiye'nin sosyal medya hesabından izlenebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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