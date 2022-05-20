Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray'da bugün birleşme günüdür - Haberler

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, listesini Nef Stadyumu'nda bulunan divan başkanlığına teslim etti. Hamamcıoğlu, "Rotamız net. Takımımız çok uzun zamandır birlikte hareket ediyor. Bizim liste yetiştirmek gibi, herhangi biriyle ortalık yapmak gibi önceliğimiz, düşüncemiz olmadı. Her şeye rağmen Galatasaray'da bugün birleşme günüdür diye düşünüyorum" dedi.

Hamamcıoğlu, güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını söylerken, "Tüzüğümüzün emrettiği şeklinde uygun tarihte ve saatte listelerimizi teslim ettik. Bizim listelerimiz zaten hazırdı. Biz hep buradaydık. Burada olmaya devam ediyoruz. Arkamda gurur duyduğum takımdaşlarım burada. Hepsine teşekkür ediyorum. Galatasaray tarihinde hiç yaşanmayan bir süreç geçiriyoruz. Bu süreç, hukukun çeşitli dayanaklarına yaslanarak, ertelenmiş, iptal edilmiş seçim süreci. Görüyoruz ki Galatasarayımızın çok acil öncelikleri olmasına rağmen büyük bir gecikme yaşadık. Bu gecikmenin nedenlerine bugün hep beraber Galatasaray kamuoyu şahit olmaktadır. Galatasaray her zaman genel kurul üyelerinin iradesiyle yönetilmiştir. Böyle olmaya devam edecektir. Burada en büyük güvencemiz hür ve demokratik yaşama sadık olan Galatasaraylıların bu sese sahip çıkmalarıdır. İçinde bulunduğumuz dönemeçli yol, hiç kimseye yarar sağlamamaktır" diye konuştu.

Yönetim kurulu hakkında da bilgi veren Hamamcıoğlu, "Gayrimenkul ve emlak geliştirme şirketlerinde Melih Tavukçuoğlu arkadaşımız, Ozan Sevindik var. Dijital AŞ'de Ecem Tezel Aldanmaz var. Daha önce de ekibimizde yer alıyordu. Mustafa Yazıcı var. Sportif AŞ'de mali işlerden sorumlu olarak Bora Yargıç arkadaşımız var" dedi.