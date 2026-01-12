Haberler

ESMİAD'dan Milli Sporcu Doğan Kılıç'a anlamlı destek

ESMİAD'dan Milli Sporcu Doğan Kılıç'a anlamlı destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD), 'Vendetta Fight Nights 49 Türkiye' organizasyonunda ringe çıkacak milli sporcu Doğan Kılıç için destek açıklamasında bulundu. ESMİAD, Kılıç'ın başarılarının Türk sporuna katkı sağladığını belirtti.

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD), 'Vendetta Fight Nights 49 Türkiye' organizasyonunda ringe çıkmaya hazırlanan milli sporcu ve şampiyon dövüşçü Doğan Kılıç için destek mesajı yayımladı.

Uluslararası arenada Türkiye'yi ve Eskişehir'i başarıyla temsil eden Doğan Kılıç'ın mücadelesini önemsediklerini belirten ESMİAD yetkilileri, Türk sporunun gelişmesi ve genç sporcuların desteklenmesi adına bu tür başarı hikayelerinin her zaman arkasında olduklarını vurguladı. Kılıç'ın yalnızca sportif başarısıyla değil, disiplinli duruşu ve azmiyle de gençlere örnek olduğu ifade edilirken; Eskişehir'den çıkan bir milli sporcunun dünya sahnesinde yer almasının şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğu belirtildi. Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde 24 Ocak'ta gerçekleştirilecek organizasyonda ringe çıkacak olan milli sporcuya başarı dileklerini ileten ESMİAD yetkilileri, Eskişehir iş dünyasının spora ve sporcuya verdiği desteğin artarak süreceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı