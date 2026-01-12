ESMİAD'dan Milli Sporcu Doğan Kılıç'a anlamlı destek

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD), 'Vendetta Fight Nights 49 Türkiye' organizasyonunda ringe çıkmaya hazırlanan milli sporcu ve şampiyon dövüşçü Doğan Kılıç için destek mesajı yayımladı.

Uluslararası arenada Türkiye'yi ve Eskişehir'i başarıyla temsil eden Doğan Kılıç'ın mücadelesini önemsediklerini belirten ESMİAD yetkilileri, Türk sporunun gelişmesi ve genç sporcuların desteklenmesi adına bu tür başarı hikayelerinin her zaman arkasında olduklarını vurguladı. Kılıç'ın yalnızca sportif başarısıyla değil, disiplinli duruşu ve azmiyle de gençlere örnek olduğu ifade edilirken; Eskişehir'den çıkan bir milli sporcunun dünya sahnesinde yer almasının şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğu belirtildi. Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde 24 Ocak'ta gerçekleştirilecek organizasyonda ringe çıkacak olan milli sporcuya başarı dileklerini ileten ESMİAD yetkilileri, Eskişehir iş dünyasının spora ve sporcuya verdiği desteğin artarak süreceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR