Eşleşmeler belli oldu! İşte RAMS Başakşehir ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri
UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası çekildi. Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, RAMS Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı rakipler belli oldu. Beşiktaş, Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi ile, RAMS Başakşehir ise Spartak Trnava - Univ Craiova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası çekildi.
KONFERANS LİGİ
Beşiktaş, St, Patricks'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Başakşehir, Viking'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Spartak Trnava - Univ Craiova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.