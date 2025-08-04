Eşleşmeler belli oldu! İşte RAMS Başakşehir ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri

Eşleşmeler belli oldu! İşte RAMS Başakşehir ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri
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Eşleşmeler belli oldu! İşte RAMS Başakşehir ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri
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UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası çekildi. Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, RAMS Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı rakipler belli oldu. Beşiktaş, Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi ile, RAMS Başakşehir ise Spartak Trnava - Univ Craiova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası çekildi.

KONFERANS LİGİ

Beşiktaş, St, Patricks'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Başakşehir, Viking'i elemesi durumunda Konferans Ligi play-off turunda Spartak Trnava - Univ Craiova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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