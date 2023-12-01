Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular mücadele ediyor. İlk gün genç kadınlar kılıç müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Eskrimde, Gençler Kılıç Dünya Kupası, Antalya'da başladı.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen ve 27 ülkeden 296 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde, genç kadınlar kılıç müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Türkiye'yi kupada kadınlarda Begüm Alkaya, Zehra Nehir Cihan, Damla Demirkol, Deniz Duvan, Irmak Duvan, Ela Suzan Ergezer, Akya Göllü, İrem Güner, Nil Güngör, Neris Ada Kabadere, Tuğçe Rana Kaya, Zehra Kerem, Beren Yağmur Koçkaya, Ebrar Nisa Kutlu, Zeliha Portakal, Ayşe Didem Yemiş ve Nehir Yıldırım temsil edecek.

Kupada erkeklerde de milli takım formasıyla Toprak Altınçekiç, Tolga Aslan, Eren Aslan, Yiğit Ayaz, Efe Barış, Candeniz Berrak, İsmail Tuna Biçicioğlu, Kerem Çağlayan, Acar Dankaz, Enes Talha Kalender, Poyraz Kümük, Adem Doruk Küpeli, Uras Macit, Arda Mutlu, Alkım Öztürk, Arda Takka, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker, Mehmet Emir Uğurlu ve Furkan Yaman mücadele verecek.

Takım müsabakalarında ise Türkiye'yi Begüm Alkaya, Akya Göllü, Nil Güngör, Zehra Kerem'den kurulu genç kadınlar kılıç takımı, erkeklerde ise Tolga Aslan, Yiğit Ayaz, Adem Doruk Küpeli, ve Furkan Yaman'dan oluşan genç erkekler kılıç takımı temsil edecek.

Dünya Kupası'nın ikinci gününde genç erkekler kılıç, son gün takım müsabakaları yapılacak.