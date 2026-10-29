Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Iğdır FK'yı 90+7'de 1-0 yendi

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Iğdır FK'yı 90+7'de 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Eskişehirspor, Prof. Dr. Fethi Heper'de oynanan karşılaşmada sahasında Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti. Eskişehirspor'un galibiyet golünü 90+7. dakikada Kerem Baykuş kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mehmet Şengül, Mehmet Ali Vardar
Eskişehirspor: Kaan Çinkaya, Ertuğrul Kurtuluş (Abdulkadir Öksüz dk. 74), İsmail Kulet (Ahmet Kara dk. 74), Emre Sarıkaya, Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 65), Mert Başer, Emre Tangeldi, Fırat Sarı, Atalay Yıldırım (Kerem Baykuş dk. 65), Osman Arslantaş (Hasan Kaya dk. 46)
Iğdır FK: Taha Tepe, Arda Öztürk (Fahri Pınar dk. 61), Alperen Selvi, Ahmet Köse (Emrecan Terzi dk. 88), Yiğit Ali Buz (Afena-Gyan dk. 46), Devran Şenyurt, Crociata, Leon Çalışkan (Hotic dk. 61), Baran Moğultay, Özder Özcan, Tanque (Camara dk. 17)
Gol: Kerem Baykuş (dk. 90+7) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Emre Tangeldi, Fırat Sarı, Sarper Çağlar (Eskişehirspor), Alperen Selvi, Devran Şenyurt, Ahmet Köse (Iğdır FK)