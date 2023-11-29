Eskişehirspor Yönetimi Sinan Alağaç'ın Kabrini Ziyaret Etti

Eskişehirspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, 1985 yılında vefat eden milli kaleci Sinan Alağaç'ın kabrini ziyaret etti. Ziyarette, Eskişehirspor yönetimi ve futbolcular merhum Sinan Alağaç için dua etti.

Eskişehirspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, 1985 yılında vefat eden milli kaleci Sinan Alağaç'ın kabrini ziyaret etti.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 24 Kasım 1985 tarihinde 25 yaşında vefat eden milli kaleci Sinan Alağaç'ın kabrini ziyaret ettiler. Ziyarette, Eskişehirspor yönetimi ve futbolcular merhum Sinan Alağaç için dua etti. Mezarlık ziyaretinde kulübün tarihinde önemli yerlere sahip geçmiş yıllarda hayatını kaybeden Yalçın Kılıçoğlu, Şaban Üner ve Altan Begiter de kabirleri başında anıldı. - ESKİŞEHİR