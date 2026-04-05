TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 4 Kütahyaspor: 0

TFF 3. Lig 4. Grup 28. hafta maçında Eskişehirspor, Kütahyaspor'u sahasında 4-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Gollerin 5. ve 20. dakikalarında Christopher Jakob Kröhn, 14. dakikada Tayfun Tatlı ve 54. dakikada Akın Akman fileleri havalandırdı. Kütahyaspor'dan Burak Evren 60. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Levent Yeşilyurt, Enes Samanlı, Berar Buğra Çelik

Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Arda Okumuş, Recep Pekgöz (Ali Fırat Kasap dk. 77), Murat Şenel, Mustafa İnan (Bünyamin Dalkılıç dk. 87) Tayfun Tatlı, Kaan Baysal (Hasan Şen dk. 77), Batuhan Doğrukıran (İsmail Kulet dk. 66), Akın Akman (Elias Durma dk. 87), Christopher Jakob Kröhn

Kütahyaspor: Eren Kaya, Ahmet Teker (Okan Erdik dk. 74), Şemsettin Kılıç, Abdullah Tazgel (Emircan Çelik dk. 29), Doğukan Nelik, Berkan Ünal (Veysel Karani Ünal dk. 29), Sedat Cengiz (Yiğit Emir Ekiz dk. 62), Ali Akkuş, Bora Yılmaz (Ayetullah Korkmazer dk. 74), Burak Evren, Aykut Çift

Goller: Christopher Jakob Kröhn (dk. 5 ve 20), Tayfun Tatlı (dk. 14), Akın Akman (dk. 54)

Kırmızı kart: Burak Evren (dk. 60) (Kütahyaspor)

Sarı kartlar: Recep Pekgöz, Arda Okumuş (Eskişehirspor), Ahmet Teker, Şemsettin Kılıç, Murat Şenel, Doğukan Nelik, Emir Can Çelik (Kütahyaspor) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada