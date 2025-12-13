Haberler

Eskişehirspor, Kütahya'dan 1 puan ile dönüyor

Eskişehirspor, Kütahya'dan 1 puan ile dönüyor
TFF 3. Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor, Kütahyaspor ile oynadığı deplasman maçında 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Kütahyaspor öne geçti, ikinci yarıda Eskişehirspor eşitliği sağladı.

Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda gerçekleştirilen maç, saat 15.00'da başladı. Kütahyaspor, 2. dakikada Aykut Çift'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 80. dakikasında Mehmet Fuat Gölbaşı'nın golüyle Eskişehirspor durumu eşitledi. Maç, 1-1'lik skorla sona erdi. - ESKİŞEHİR

TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar

500

