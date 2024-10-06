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Eskişehirspor, Kumlucaspor'u Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti

Eskişehirspor, Kumlucaspor'u Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti
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2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, deplasmanda Kumlucaspor'u 1-0 yenerek galibiyet sevinci yaşadı. Maçta Necati Önal'ın 80'inci dakikada attığı gol, 3 puanı getirdi.

2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, deplasmanda Kumlucaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig müsabakaları başladı. Bu çerçevede, bugün Eskişehirspor ve Kumlucaspor karşı karşıya geldi. Kumluca İlçe Stadı'nda oynanan maç, saat 15.00'da başladı. Heyecanlı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise Necati Önal'ın 80'inci dakikada gelen golüyle siyah kırmızılı ekip deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta Homurlu 1951 ile karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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