2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sezonun ilk hafta maçında Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor'u 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor'u 2-0 mağlup etti

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sezonun ilk hafta maçında Eskişehir Demirspor ile karşılaşan Eskişehirspor rakibini 2-0 mağlup etti ve lige 3 puanla başladı.

Hakemler: Nevzat Okat, Abdülhamit Akan, Ahmet Dilek

Eskişehir Demirspor: Atakan Şahintürk, Batuhan Carık, Gökmen Teymuroğlu, Hüseyin Buğra Cesur, Kaan Kaydırak, Ömer Faruk Güler, Berkay Çolak, Bedirhan Akçay, Zeki Berkay Birkent, Faruk Erdoğan, Yasin Tercan

Eskişehirspor: İhsan Turgut Kırveli, Hayrettin Cengiz, Arda Kartal, Erdin Üzer, Kaan Aşnaz, Sezer Akyüz, Barış Memiş, Serdar Sudun, İsmail Palta, Sergen Şakirler, Ercan Kuruçay,

Goller: Ercan Kuruçay (dk. 30, 45+2)

Sarı kartlar: Ömer Faruk Güler (Eskişehir Demirspor) Erdin Üzer, Sezer Akyüz, Serdar Sudun, Kerem Eryılmaz (Eskişehirspor)

Kırmızı Kart: Ömer Faruk Güler - ESKİŞEHİR