Eskişehirspor'da çifte imza: Ahmet Lütfi Kara ve Arda Okumuş ile anlaşma sağlandı

Eskişehirspor, transfer çalışmaları kapsamında dış transferde Giresunspor'dan Ahmet Lütfi Kara'yı kadrosuna katarken, iç transferde ise altyapısından yetişen Arda Okumuş ile sözleşme yeniledi.

3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-kırmızılı kulüp, savunma hattını güçlendirmek adına son olarak Giresunspor forması giyen 19 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Lütfi Kara ile anlaşmaya vardı. İç transferde de hareketli günler geçiren Eskişehirspor, altyapısından yetişen ve 5 sezondur A takım kadrosunda görev alan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okumuş'u da yuvada tuttu. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde tecrübeli stoper ile 1+1 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Gerçekleşen transferler kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlara duyurulurken, Eskişehirspor yönetiminden yapılan açıklamalarda, "Ahmet Lütfi Kara'ya Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ve "Arda Okumuş'a Büyük Eskişehirspor camiasına yeniden hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı