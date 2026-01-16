Haberler

Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'a 2 futbolcu kazandırdı

Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'a 2 futbolcu kazandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun girişimleriyle Elias Durmaz ve Christopher Jakob Aydemir Eskişehirspor ile sözleşme imzaladı. Transferler için kulüp binasında düzenlenen törene Hatipoğlu da katıldı.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun girişimleriyle Elias Durmaz ve Christopher Jakob Aydemir, kendilerini Eskişehirsporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Eskişehirspor, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Elias Durmaz ve Yeni Mersin İdman Yurdu forması giyen 26 yaşındaki santrfor Christopher Jakob Aydemir ile anlaşma sağladı. Kulüp binasında düzenlenen törene, transferlerin gerçekleşmesi için kaynak sağlayan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da katıldı. Eskişehirspor resmi sosyal medya hesabından, hem şirketiyle futbol takımına sponsor olan hem de transferlerdeki yardımlarından ötürü Nebi Hatipoğlu'na teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan jet açıklama geldi
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılara yol açıyor

'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılar yaratıyor
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor