Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'a 2 futbolcu kazandırdı

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun girişimleriyle Elias Durmaz ve Christopher Jakob Aydemir, kendilerini Eskişehirsporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Eskişehirspor, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Elias Durmaz ve Yeni Mersin İdman Yurdu forması giyen 26 yaşındaki santrfor Christopher Jakob Aydemir ile anlaşma sağladı. Kulüp binasında düzenlenen törene, transferlerin gerçekleşmesi için kaynak sağlayan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da katıldı. Eskişehirspor resmi sosyal medya hesabından, hem şirketiyle futbol takımına sponsor olan hem de transferlerdeki yardımlarından ötürü Nebi Hatipoğlu'na teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR