Haberler

TFF 3. Lig Eskişehirspor: 7 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 0

TFF 3. Lig Eskişehirspor: 7 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup 24. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçta Ozan Koç, Akın Akman ve Christopher Kröhn'ün golleri öne çıktı.

TFF 3. Lig 4. Grup 24. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 7-0 yendi.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

Hakemler: Can Cengiz, Burak Bakırtaş, Burak Menteşe, Mert Aylıoğlu

Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özer (Deniz Keskin dk. 75), Arda Okumuş, Bahadır Yıldırım, Recep Pekgöz (Ali Kasap dk. 75), Tayfun Tatlı (Elias Durmaz dk. 66), Ozan Koç, Kaan Baysal (Mert Başer dk. 75), Akın Akman (Batuhan Doğrukıran dk. 66), Christopher Köhn, İsmail Kulet

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Mehmet İslah, Alper Aşkın (Ege Duyar dk. 39), Ertuğrul Yıldırım, Arda Kırgıl, Serkan Yola, Mete Şentürk, Arda Furkan Abbak (Boran Yılmaz), İlhan Doğanay (Baran Kırmacı dk. 46), Çağan Taş, Arda Bilmez (Mehmet Yörük dk. 59), Abdulkdir Kuzey (Tunahan Şamdanlı dk. 69)

Goller: Ozan İsmail Koç (dk. 14), Akın Akman (dk. 20, 55 ve 63), Chistopher Kröhn (dk. 67 ve 83), Batuhan Doğrukıran (dk. 82) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Talha Özler, Akın Akman (Eskişehirspor), Serdal Yola (Bornova 1877 Sportif Yatırımlar) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü