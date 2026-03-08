TFF 3. Lig Eskişehirspor: 7 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 0
TFF 3. Lig 4. Grup 24. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçta Ozan Koç, Akın Akman ve Christopher Kröhn'ün golleri öne çıktı.
TFF 3. Lig 4. Grup 24. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 7-0 yendi.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Can Cengiz, Burak Bakırtaş, Burak Menteşe, Mert Aylıoğlu
Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özer (Deniz Keskin dk. 75), Arda Okumuş, Bahadır Yıldırım, Recep Pekgöz (Ali Kasap dk. 75), Tayfun Tatlı (Elias Durmaz dk. 66), Ozan Koç, Kaan Baysal (Mert Başer dk. 75), Akın Akman (Batuhan Doğrukıran dk. 66), Christopher Köhn, İsmail Kulet
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Mehmet İslah, Alper Aşkın (Ege Duyar dk. 39), Ertuğrul Yıldırım, Arda Kırgıl, Serkan Yola, Mete Şentürk, Arda Furkan Abbak (Boran Yılmaz), İlhan Doğanay (Baran Kırmacı dk. 46), Çağan Taş, Arda Bilmez (Mehmet Yörük dk. 59), Abdulkdir Kuzey (Tunahan Şamdanlı dk. 69)
Goller: Ozan İsmail Koç (dk. 14), Akın Akman (dk. 20, 55 ve 63), Chistopher Kröhn (dk. 67 ve 83), Batuhan Doğrukıran (dk. 82) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Talha Özler, Akın Akman (Eskişehirspor), Serdal Yola (Bornova 1877 Sportif Yatırımlar) - ESKİŞEHİR