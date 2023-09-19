Eskişehirspor, Beyoğlu Yeni Çarşı'dan 5 adet loca satın aldı

Eskişehirspor, TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri A.Ş.'nin 5 adet loca satın aldığını duyurdu.

Eskişehirspor'un 2023-2024 sezonu öncesinde Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki loca satışları devam ediyor. Loca satışlarından önemli bir gelir bekleyen kulübe bir destek de İstanbul temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri A.Ş.'den geldi. Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Beyoğlu Yeni Çarşı S.F.A.Ş Başkanı Ahmet İskender Karadeniz, 5 adet doğu loca alarak kulübümüze destekte bulunmuştur. Katkılarından dolayı camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız" denildi. - ESKİŞEHİR