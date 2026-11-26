Eskişehirspor, 38 puanla 3. sırada Denizli İdman Yurdu maçına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup’un 14. haftasında Denizli İdman Yurdu 1959 SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 38 puanla averajla 3. sırada bulunan siyah-kırmızılı ekip, 29 Kasım Pazar saat 15.30’da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 14. haftasında sahasında karşılaşacağı Denizli İdman Yurdu 1959 SK maçının hazırlıklarına başladı.
29 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde siyah-kırmızılı ekip ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyet yönetiminde yapılan idmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durduğu öğrenildi. Ligde 38 puanla averajla 3. sırada bulunan Eskişehirspor'un, kendi sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedeflediği bildirildi.