Eskişehirspor 3. Lig'e Yükselmeyi Kutladı

Eskişehirspor 3. Lig'e Yükselmeyi Kutladı
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyon olarak 3. Lig'e terfi eden Eskişehirspor, stadyumda düzenlenen etkinliklerle büyük bir kutlama gerçekleştirdi. 15 bin taraftarın katıldığı etkinlikte, sanatçıların performansları ve kupa töreni yapıldı.

BÖLGESEL Amatör Lig 6. Grup'ta (BAL) şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Eskişehirspor, stadyumda düzenlediği etkinliklerle şampiyonluğu kutladı. Tribünleri dolduran binlerce taraftar, gönüllerince eğlenerek profesyonel lige yükselmenin sevincini yaşadı.

2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyon olup 3. Lig'e yükselen Eskişehirspor'un şampiyonluk kutlamaları Eskişehir Yeni Stadyumu'nda gerçekleştirildi. 'Şampiyonların Gecesi' adı verilen etkinliğe 15 binin üzerinde taraftar katıldı. Renkli anlara sahne olan kutlama töreninde Kuvoka, Joker, Hande Ünsal, Jeff Redd, Mithat Körler, Ceza ve Bando Eses sahne aldı.

Şampiyonluk kutlamalarına; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ile Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir milletvekilleri İbrahim Arslan ile Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın katıldı. Sanatçı performanslarının ardından stadyumda kurulan sahnede kupa töreni düzenlendi. TFF Bölge Temsilcisi Atilla Dönmez tarafından takdim edilen Eskişehirspor'un şampiyonluk kupası, takım kaptanı Ali Fırat Kasap'ın ellerinde yükselirken, taraftarlar tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

İKİ KEZ SEYİRCİ REKORU KIRMIŞTI

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 11'inci haftasında Manavgat Belediyespor'u evinde konuk ederken, 30 bin 328 biletli taraftarla seyirci rekoru kırmıştı. Ligin 25'inci haftasında Akşehirspor karşılaşmasında ise maça gelen 33 bin 247 seyirciyle ikinci kez rekor kırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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