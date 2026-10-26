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Eskişehirspor, 29 Ekim'de Iğdır FK ile oynayacağı kupa maçı hazırlıklarına başladı

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Eskişehirspor, 29 Ekim'de Iğdır FK ile oynayacağı kupa maçı hazırlıklarına başladı
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Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 29 Ekim Perşembe günü Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlılar, teknik yönetim eşliğinde ısınma ve taktik çalıştı; hazırlıklar maç gününe kadar sürecek.

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Eskişehirspor, 29 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek Alagöz Holding Iğdır FK maçı için antrenman çalışmalarına start verdi. Kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik yönetim eşliğinde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve taktik çalışmalarda bulundu. Eskişehirspor, karşılaşma gününe kadar hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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