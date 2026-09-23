Eskişehirspor, 17 Eylül 2026'da Balıkesirspor ile karşılaşacak

Eskişehirspor, 17 Eylül 2026'da Balıkesirspor ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Eskişehirspor, geçen hafta deplasmanda Bigaspor'a 3-0 yenilmesinin ardından Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. 17 Eylül 2026'da saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak ligin 4. hafta maçında Balıkesirspor ile karşılaşacak.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Balıkesirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta Bigaspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, deplasmandan 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. Ligin 4'üncü haftasında Balıkesirspor ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam ediyor. Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı