Eskişehirspor, 17 Eylül 2026'da Balıkesirspor ile karşılaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Balıkesirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Bigaspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, deplasmandan 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. Ligin 4'üncü haftasında Balıkesirspor ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam ediyor. Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı