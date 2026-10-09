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Eskişehirspor, 11 Ekim 2026'da Etimesgut SK maçı hazırlıklarına başladı

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Eskişehirspor, 11 Ekim 2026'da Etimesgut SK maçı hazırlıklarına başladı
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 6. haftasında Etimesgut SK ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Geçen hafta 1922 Akşehir SK'yı 3-0 yenen Eskişehirspor, 11 Ekim 2026'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Etimesgut SK maçı için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz hafta 1922 Akşehir SK ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, 3-0'lık bir galibiyet elde etmişti. Ligin 6'ncı haftasında Etimesgut SK ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor. Eskişehirspor - Etimesgut SK maçı, 11 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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