Eskişehirspor, 11 Ekim 2026'da Etimesgut SK maçı hazırlıklarına başladı

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Etimesgut SK maçı için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz hafta 1922 Akşehir SK ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, 3-0'lık bir galibiyet elde etmişti. Ligin 6'ncı haftasında Etimesgut SK ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor. Eskişehirspor - Etimesgut SK maçı, 11 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı