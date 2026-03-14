Eskişehirspor: 0-4

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 10 maçını kazanan Eskişehirspor, deplasmanda Söke 1970 Spor'u 4-0 yenerek 11'de 11 yaptı ve puanını 60'a çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 10 maçını kazanıp şampiyonluk yarışına ortak olan Eskişehirspor deplasmanda Söke 1970 Spor'u da 4-0 yenerek 11'de 11 yaptı. Eskişehirspor dakikalar 27'yi gösterdiğinde Batuhan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Maçın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan Es-Es, 50'inci dakikada Tayfun'un golüyle durumu 2-0 yaptı. Tayfun, 80'inci dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3. Karşılaşmada son sözü 84'üncü dakikada Bünyamin söyledi. Eskişehirspor bu galibiyetle 60 puana yükselip ikinci sıradaki yerini korudu. Söke 1970 Spor ise 25 puanla orta sıralarda kaldı.

