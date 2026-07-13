Haberler

Eskişehirli sporculardan ANALİG Yüzme'de büyük başarı

Eskişehirli sporculardan ANALİG Yüzme'de büyük başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te düzenlenen ANALİG Yüzme 1. Etap müsabakalarında Eskişehir 13-14 Yaş Kız Takımı bölge şampiyonu, Erkek Takımı ise bölge ikincisi oldu. Her iki takım da Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Bilecik'te düzenlenen ANALİG Yüzme 1. Etap müsabakalarına Eskişehir'den katılan 13-14 Yaş Kız Takımı bölge şampiyonu, 13-14 Yaş Erkek Takımı ise bölge ikincisi oldu.

ANALİG Yüzme 1. Etap müsabakaları, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Müsabakalara Eskişehir'den de takımlar katılım sağladı. Eskişehir'in 13-14 Yaş Kız Takımı bölge şampiyonu, 13-14 Yaş Erkek Takımı ise bölge ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Eskişehir takımlarının önümüzdeki günlerde Elazığ'da düzenlenecek ANALİG Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı

Son dönemin en büyük operasyonu! 81 ilde iki bakanlık harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

Çocuğunu emanet ettiği yerde bu hale getirdiler
Haluk Levent’in o görüntüleri yeniden gündem oldu! Hem şarkı söyledi hem oynadı

Haluk Levent’in o görüntüleri gündem oldu: Hem şarkı söyledi hem de...
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık

Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu
Temmuz ayında bir grup doğasever, buzla kaplı göle girdi

Bu göle girmek için bin 900 KM yol yaptılar
Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni belli oldu

Trump'ın sağ kolunun ölüm nedeni belli oldu
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar