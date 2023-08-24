Eskişehirli Tekvandocu Türkiye Şampiyonu Oldu

Eskişehir'den katılan tekvandocu Aybel Yeler, Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışma, Osman Bayraktar Sezonu Taekwondo ANALİG Türkiye Finalleri'nde gerçekleşti.

Eskişehirli tekvandocu Türkiye şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Osman Bayraktar Sezonu Taekwondo ANALİG (Anadolu Yıldızlar Ligi) Türkiye Finalleri sona erdi. Yarışmaya Eskişehir'den katılan sporcu Aybel Yeler, minderde gösterdiği başarılarla adından söz ettirdi. Final müsabakasına çıkan Yeler, rakibine karşı üstün gelerek, Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şampiyon Aybel Yeler ve antrenörü tebrik edildi. - ESKİŞEHİR