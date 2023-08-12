Eskişehirli Sporcular Manisa'da ANALİG Yarı Finalinde Madalyalar Kazandı

Eskişehirli sporcular, Manisa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) yarı final müsabakalarında 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen turnuvada başarılı performans sergileyen sporcular, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eskişehirli sporcular, Manisa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) yarı final müsabakalarında 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 9-11 Ağustos tarihleri arasında Manisa'da düzenlenen ANALİG Tekvando Yarı Final müsabakaları sona erdi. Eskişehirli sporcuların başarılarına sahne olan turnuvada 5 tekvandocu madalya kazandı. Kendi kategorilerinde mücadele eden Kaan Sarıbulut ve Aybel Yerel şampiyon olarak, altın madalyaların sahibi olurken; Zehra Naz Alphan 2'nci olarak günüş madalya, Eray Cingözoğlu ve Yavuz Selim Yılmaz ise 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılarıyla adlarından söz ettiren sporcular, turnuva sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sporcu ve antrenörler tebrik edildi. - ESKİŞEHİR