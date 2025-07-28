Eskişehirli Sporcular Kırklareli'de 7 Madalya Kazandı
Eskişehirli sporcular, Kırklareli'nde düzenlenen Wushu Kung fu Budokaido İller Arası Şampiyonası'nda toplamda 7 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Arzu Kabal 2 altın madalya alırken, diğer sporcular çeşitli madalyalarla döndü.
Eskişehirli sporcular Kırklareli Wushu Kung fu Budokaido İller Arası Şampiyonası'nda 7 adet madalya kazandı.
Kırklareli'nde 26-27 Temmuz tarihlerinde Wushu Kung fu Budokaido İller Arası Şampiyonası düzenlendi. Müsabakalara Eskişehir'den katılan Arzu Kabal 2 altın madalya kazandı. Ayrıca Gül Bilge Akay bir gümüş bir bronz madalya, Belinay Su Tunca bir bronz madalya, Erdin Ege Kabal bir bronz madalya ve Barkın İstifciel 1 bronz madalya ile geri döndüler. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ve antrenörlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile tebrik etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor