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Milli yüzücü Ecrin Çevik'ten uluslararası başarı

Milli yüzücü Ecrin Çevik'ten uluslararası başarı
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Bulgaristan'da düzenlenen Black Sea Cup 2026'ya Eskişehir'den katılan milli yüzücü Ecrin Çevik, 50 metre sırtüstü 13-14 yaş kategorisinde bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen Black Sea Cup 2026'ya Eskişehir'den katılan milli yüzücü Ecrin Çevik, bronz madalya kazandı.

Black Sea Cup 2026, Bulgaristan'ın Varna şehrinde gerçekleştirildi. Dünya genelinden sporcuların yer aldığı organizasyona Eskişehir'den milli takım sporcusu Ecrin Çevik katıldı. Çevik, 50 metre sırtüstü 13-14 yaş kategorisinde bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuyu, antrenörünü ve ailesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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