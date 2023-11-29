Eskişehirli Milli Tekvandocular Balkan Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

Eskişehirli milli tekvandocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası ve Balkan Kupası'nda milli takım ile 7 madalya kazandı. İrem İşel altın madalya kazanırken, diğer sporcular da gümüş ve bronz madalyalar elde etti. Sporcular Eskişehir'de büyük coşkuyla karşılandı.

Eskişehirli milli tekvandocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası ve Balkan Kupası'nda milli takım ile 7 madalya kazanma sevinci yaşadı.

Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde 23. Balkan Tekvando Şampiyonası 24-25 Kasım, G1 Balkan Kupası ise 25-27 Kasım 2023 tarihinde düzenlendi. Turnuvada Eskişehirli sporular mücadele etti. Eskişehirli sporcular rakiplerini mağlup ederek 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Hem Balkan Şampiyonası hem de Balkan Kupası'nda yıldızlar kategorisinde yarışan İrem İşel altın madalya kazandı. Balkan Şampiyonası'nda ise İrem Ecrin Işık gençler kategorisi 49 kiloda gümüş, Berra Eriş gençler kategorisi 46 kiloda gümüş, Nehir Kartal gençler kategorisi 52 kiloda bronz, Sude Naz Gündeş gençler 44 kiloda bronz madalya elde etti. Genç Milli Takım ile şampiyonaya katılan Zeynep Çiçek de kadınlar 42 kiloda bronz madalya kazandı.

Sporular Eskişehir'de mehteran ile karşılandı

Şampiyonada başarı elde eden milli sporcular geçtiğimiz akşam Eskişehir'e döndü. Eskişehir Tren Garı'nda Mehteran Takımı ile karşılanan milli sporcular büyük coşku yaşadı. Milli takım antrenörü Hatice Kübra Yangın, Eskişehirli milli sporcularının Bosna Hersek'teki kazandığı önemli başarılarla ilgili olarak, "Harika maçlar sergileyen Eskişehir'in evlatlarını can-ı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemizin ve Eskişehir'in sesini duyurmaya, bayrağımızı her yerde dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR