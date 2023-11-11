Eskişehirli Koşucu Yusuf Tuna Atatürk Koşusu'nda İkinci Oldu

Eskişehirli koşucu Yusuf Tuna, Yetenek Taraması Programı çerçevesinde düzenlenen Atatürk Koşusu'nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bursa'da düzenlenen yarışmada Tuna, podyuma çıkmaya hak kazandı ve sporcu tebrik edildi.

Eskişehirli koşucu Yusuf Tuna, Yetenek Taraması Programı çerçevesinde düzenlenen Atatürk Koşusu'nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle Bursa'da düzenlenen Yetenek Taraması Programı Atatürk Koşusu, tamamlandı. Yarışmaya Eskişehir'den katılan 2014 doğumlu Yusuf Tuna ikinci olarak, podyuma çıkmaya hak kazandı. Gümüş madalya alan sporcu sevenlerini mutlu ederken, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sporcu tebrik edildi ve yeni başarı temennilerinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR