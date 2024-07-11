Eskişehirli Kick Boks Sporcusu Sümeyye Kılıç Milli Takıma Girdi

Eskişehirli kick boks sporcusu Sümeyye Kılıç, 5 rakibine karşı elde ettiği galibiyle genç yaşında Milli Takımına girmeye hak kazandı.

1 Temmuz ile 9 Temmuz tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Milli Takım seçmelerine katılan Eskişehirli kick boksçu Sümeyye Kılıç, 55 kilogram yıldız bayanlar kategorisinde yaptığı 5 maçta da galip gelerek büyük başarıya imza attı. Rakiplerinin tamamına karşı galibiyet elde eden Sümeyye Kılıç, Kick Boks Milli Takımına girmeye hak kazandı. Sümeyye Kılıç'ın henüz 15 yaşındayken elde ettiği başarılar, takdir topladı. - ESKİŞEHİR