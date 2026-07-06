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Eskişehirli judoculardan Analig'de büyük başarı: Kız takımı yarı finalde

Eskişehirli judoculardan Analig'de büyük başarı: Kız takımı yarı finalde
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Eskişehirli judocular, Analig Grup Müsabakalarında Tuana Kambur'un şampiyonluğu ve Ertuğ Akgil'in ikinciliğiyle kenti gururlandırdı. Kız Judo Takımı yarı finale yükseldi.

Eskişehirli judocular, Analig Grup Müsabakalarında elde ettikleri şampiyonluk ve ikincilik dereceleriyle kenti gururlandırırken, Kız Judo Takımı adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Eskişehir, spor organizasyonlarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak düzenlenen Analig (Anadolu Yıldızlar Ligi) Grup Müsabakalarına katılan Eskişehirli judocular, minderde gösterdikleri üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Kıran kırana geçen mücadeleler sahne olan organizasyonda, 63 kilogramda tatamiye çıkan Eskişehirli sporcu Tuana Kambur, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Erkekler kategorisinde ise 90 kilogramda mücadele eden Ertuğ Akgil, zorlu müsabakaların ardından ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada bireysel başarıların yanı sıra takım halinde de sevinç yaşandı. Şampiyon sporcu Tuana Kambur'un elde ettiği bu kritik zafer, Eskişehir Kız Judo Takımı'nı da üst turlara taşıdı. Bu sonuçla birlikte Eskişehir Kız Judo Takımı, Analig'de yarı finale yükselme hakkı kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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