Eskişehirli Güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Eskişehirli güreşçiler, Sivas'ta düzenlenen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda başarı kazandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eskişehir Güreş İl Temsilciliği'nin damga vurduğu şampiyonada, Eymen Şen 13 yaş 100 kg'da Türkiye 2.'si, Ahmet Savaş 12 yaş 44 kg'da Türkiye 3.'sü, Hamza Özalp 11 yaş 48 kg'da Türkiye 5.'si ve Ahmet Efe Aykol 10 yaş 30 kg'da Türkiye 7.'si oldu. Genç güreşçilerin antrenörleri Mehmet Aykol ve Sercan Yalçın oldu. - ESKİŞEHİR