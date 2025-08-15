Eskişehir Yaz Kur'an Kursları Arası Zafer Kupası Futbol Turnuvası Tamamlandı

Eskişehir Yaz Kur'an Kursları Arası Zafer Kupası Futbol Turnuvası Tamamlandı
Eskişehir'de düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Zafer Kupası Futbol Turnuvası, final maçlarıyla sona erdi. Necdet Yıldırım Futbol Sahası'nda genç sporcuların mücadele ettiği turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Eskişehir Yaz Kur'an Kursları Arası Zafer Kupası Futbol Turnuvası, Necdet Yıldırım Futbol Sahası'nda oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

Eskişehir'de düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Zafer Kupası Futbol Turnuvası, karşılaşmaların ardından sona erdi. Necdet Yıldırım Futbol Sahası'nda gerçekleşen turnuvada, genç sporcular sahada mücadele etti. Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvaya katılan tüm sporculara, antrenörlere ve organizasyonda emeği geçenlere sosyal medya üzerinden teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

