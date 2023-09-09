Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında Ermenistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Vali Aksoy, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Teknik Direktör Stefan Kuntz ile görüştü.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte dün akşam 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında Ermenistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüştü.

Vali Aksoy, Eskişehir ve kentteki spor faaliyetleri üzerine Altıntop ve Kuntz'a bilgiler verdi. Altıntop ve Kuntz da A Milli Takım'a şehirde gösterilen konukseverlik ve organizasyon için kendisine teşekkürlerini sundu.

Ziyaretin ardından Vali Aksoy'a milli futbolcuların imzaladığı A Milli Futbol Takımı forması hediye edildi.