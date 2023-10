Eskişehir Olta Balıkçıları 48 Kilogramlık Yayın Balığı Yakaladı

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyeleri, Bilecik'te düzenlenen yarışmada 1 metre 68 santimetre boyunda, 48 kilogram ağırlığında yayın balığı tuttu.

Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği- Mcc-Der'in Bilecik Çerkeşli Göleti'nde düzenlediği 2023 Çerkeşli "Dance Of The Masters" yarışmasına, Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği üyeleri Osman Özcan, Ersin Arslan, Zeki Murat Ersöz, Ayhan Seyhan ESBALDER Old City Carp takımı adıyla katıldı. Çerkeşli Göleti'nde yapılan ve 7 gün sürecek yarışmanın 4. gününde ESBALDER Old City Carp takımının oltalarına gece saatlerinde yayın balığı takıldı. Yaklaşık 45 dakika süren uğraşların sonucunda çıkarılan balığın boyu ve ağırlığı şaşırttı. Sabah saatlerinde büyük balığın ağırlığı 48 kilo 14 gram olarak tartıldı. Boyu 1 metre 68 santimetre olarak ölçülen yayın balığı, yarışmacıları mutlu etti. Balıkçılar hatıra fotoğraf çekindikten sonra balığı tekrar gölete saldılar.

Konuyla ilgili konuşan ESBALDER Dernek Başkanı Tamer Takıl, "Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği- Mcc-Der 'in düzenlediği 2023Çerkeşli "Dance Of The Masters" Yarışmasına, şehrimizi ve derneğimizi temsil etmek adına, dernek üyelerimizden Osman Özcan, Ersin Arslan, Zeki Murat Ersöz, Ayhan Seyhan üyelerimiz ESBALDER Old City Carp olarak, katılmışlardır. Çerkeşli Göletti'nde yapılan yarışmaya ESBALDER Old City Carp takımımız 9 numaralı sektörü çekmiştir. Sektörlerine yerleşip, Hedef balık olan sazan balığına uygun ekipman ve yemlerle çalışmalarına başlamışlardır. 7 gün sürecek yarışmanın 4. gününde gece saatlerinde, olta alarmlarının ötmesiyle balıkla olan mücadeleleri başlamıştır. Oltaya takılan balıkla yaklaşık 45 dakika mücadele ettiler. Balığı karaya çıkartmayı başarmışlardır. Yarışmada şehrimizi ve derneğimizi temsil eden ESBALDER Old City Carp Team takımımızı, bizleri onurlandırdıkları ve gururlandırdıkları için tekrar tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim" dedi. - ESKİŞEHİR