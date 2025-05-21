Eskişehir Medya Futbol Turnuvası 2025 Başladı

Eskişehir Medya Futbol Turnuvası 2025 Başladı
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in girişimleriyle düzenlenen Eskişehir Medya Futbol Turnuvası 2025, ilk maçlarla start aldı. Turnuvanın açılış seremonisi sırasında konuşan Rektör Adıgüzel, spor etkinliklerinin gençlere fırsat sunduğunu belirtti. Anadolu Üniversitesi, turnuvanın ilk maçında Kanal 26 takımını 4-2 mağlup etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in girişimleriyle Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Medya Futbol Turnuvası 2025 başladı.

Anadolu Üniversitesi Sentetik Çim Sahada düzenlenen turnuvanın ilk maçında Rektör Adıgüzel forma giyerken, maçları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, SKS Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi ve çok sayıda kişi takip etti.

"Turnuvanın kazananı centilmenlik olacak"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, turnuvanın açılış seremonisinde, "Anadolu Üniversitesi olarak bilim, kültür, sanat ve spor konularında öncüyüz. Spor konusunda da özellikle daha fazla ön plana çıkmak istiyoruz. Bu konudaki düşüncemiz de alt yapı konusunda daha başarılı olmak. Asıl amacımız öğrencilerimize ve gençlerimize fırsat tanımak. Spor etkinlikleri ile öğrencilerimizi motive ediyoruz, bir yandan da Eskişehirli gençlerimizin başarılı olmaları için fırsatlar oluşturuyoruz. Şu zamana kadar birçok sporcumuz dünya klasmanında ödüller kazanıp madalya alıp dereceye giriyorlar. Önümüzdeki günlerde de bu sporcularımız için ödül töreni düzenleyeceğiz. Bu turnuvayı ise ilk defa düzenliyoruz. Bunun gelenekselleşeceğine inanıyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda bu turnuvada daha fazla takım ve sporcu olacak. Turnuvanın kazananı centilmenlik olacak ve fair play çerçevesinde maçlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Anadolu Üniversitesi gülen taraf oldu

Açılış seremonisinin ardından başlayan turnuvanın ilk maçında Anadolu Üniversitesi, Kanal 26 takımı ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadele sonunda gülen taraf 4-2'lik skorla Anadolu Üniversitesi oldu. Turnuvanın bir diğer maçında ise Press ve Ajans takımları karşılaştı. Günün bir diğer kazanan ismi 6-2'lik skorla Ajans takımı oldu. Eskişehir Medya Futbol Turnuvası'nın 29 Mayıs Cuma günü sona ereceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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