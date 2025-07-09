Eskişehir Kız Voleybol Takımı Yarı Finallere Yükseldi

Eskişehir Kız Voleybol Takımı Yarı Finallere Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Kız Voleybol Takımı, Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakaları'nda gösterdiği performansla Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, takımı tebrik etti.

Eskişehir Kız Voleybol Takımı, sergiledikleri üstün başarılarıyla yarı finallere katılıyorlar.

Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Müsabakalarında Eskişehir'i temsil eden Eskişehir Kız Voleybol Takımı, başarılı performanslarıyla dikkat çekerek Türkiye Yarı Finallerine yükselmeye hak kazanmıştır.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Eskişehir Kız Voleybol Takımı sporcularını ve antrenörlerini tebrik ediyor, Türkiye Yarı Finalleri'nde üstün başarılar dileriz. Genç sporcularımızın elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı gurur duyuyoruz" diye açıklama yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM'de ilginç protesto! Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı

TBMM'de ilginç görüntü! Kürsüye böyle çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da su krizi: 50-60 günlük su kaldı

Büyükşehirde kriz: 50-60 günlük su kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.