Eskişehir Kız Voleybol Takımı Yarı Finallere Yükseldi

Eskişehir Kız Voleybol Takımı, sergiledikleri üstün başarılarıyla yarı finallere katılıyorlar.

Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Müsabakalarında Eskişehir'i temsil eden Eskişehir Kız Voleybol Takımı, başarılı performanslarıyla dikkat çekerek Türkiye Yarı Finallerine yükselmeye hak kazanmıştır.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Eskişehir Kız Voleybol Takımı sporcularını ve antrenörlerini tebrik ediyor, Türkiye Yarı Finalleri'nde üstün başarılar dileriz. Genç sporcularımızın elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı gurur duyuyoruz" diye açıklama yaptı. - ESKİŞEHİR