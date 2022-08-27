Eskişehir haberleri! Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu Spor Haberleri Eskişehir haberi... Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen Eskişehir Yarı Maratonu'na 19'u yabancı yaklaşık 4 bin sporcu katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen Eskişehir Yarı Maratonu'na 19'u yabancı yaklaşık 4 bin sporcu katıldı. 10 kilometre koşusunda erkeklerde Ali Şimşek birinci, Kerem Yetişir ikinci, Ömer Faruk Uğurlu üçüncü oldu. Kadınlarda ise sırasıyla Demet Mutlu, Ekaterina Troshanova ve Burcu Aktaş dereceye girdi. 21 kilometrede erkeklerde birinciliği Fetene Alemu Regasa, ikinciliği Ahmet Alkanoğlu, üçüncülüğü Üzeyir Söylemez elde etti. Kadınlar yarışını Fatma Arık birinci, Nuray Bulut Göktepe ikinci, Zeynep Burcu Akbaba üçüncü sırada bitirdi. Paralimpik 10 kilometre koşusunu ise Önder Karakulah birinci, İbrahim Karasakal ikinci, Osman Yekta üçüncü sırada yarışı tamamladı. Dereceye giren sporcular, ödüllerini protokol üyelerinden aldı. Spor Kaynak: AA / Emrah Yaşar Ali Şimşek Eskişehir Spor Haberler

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