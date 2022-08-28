Eskişehir haberleri | Fenerbahçe kafilesi Eskişehir'de Spor Haberleri Gelen Eskişehir haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Eskişehir'e geldi. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Eskişehir'e geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi sevgi gösterileriyle karşıladı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Eskişehir'de Konyaspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Eskişehir'e iniş yaptı. Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapısında Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibi karşılayan taraftarlar, fotoğraf çekinmek için birbirleriyle yarıştı. Havalimanının ardından Fenerbahçe kafilesinin kalacağı otelin önünde de bir araya gelen taraftarlar, takımını tezahüratlar karşıladı. Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar için bin 623 deplasman bileti ayrıldı. Karşılaşmaya 1 gün kala deplasman biletlerinin tamamının tükendiği açıklandı. (Şevket Can Çikot - Abdullah Güçlü/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Konyaspor Eskişehir Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Eskişehir haberleri | Fenerbahçe kafilesi Eskişehir'de - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.