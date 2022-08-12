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Eskişehir haber! Eskişehirli millî bisikletçiler Belçika'da Türkiye'yi temsil edecek

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Eskişehir haber! Eskişehirli millî bisikletçiler Belçika'da Türkiye'yi temsil edecek

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Belçika'da düzenlenecek olan 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Eskişehirli milli sporcu kardeşler Gökay ve Eda Konuk, Alp Dağları'nda antrenmanlarına devam ediyor.

Belçika'da düzenlenecek olan 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Eskişehirli milli sporcu kardeşler Gökay ve Eda Konuk, Alp Dağları'nda antrenmanlarına devam ediyor.

14 Ağustos Pazar günü Belçika'nın Oudenaarde kentinde düzenlenecek olan 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası için sporcular hazırlıklarını sürdürüyor. Müsabakada Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu kardeşler Gökay ve Eda Konuk ise çalışmalarını Almanya'da bulunan Ammergau Alpler Doğa Parkı'nda devam ediyor. Yarışmaya kendi imkanlarıyla hazırlanan ve Eskişehir'den karayolu aracılığıyla bölgeye ulaşan kardeşler Türkiye'den destek bekliyor. Müsabakaya kadar hazırlıklarını sürdüreceklerini belirten kardeşler, Belçika'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir Türkiye Belçika Spor Haberler

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