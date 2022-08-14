Eskişehir haber: Alpagut Sümerspor Eskişehirli futbolseverlerin dikkatini çekiyor

Eskişehir haberleri... Yeni sezonda Birinci Amatör Lig'de mücadele edeceklerini ve teknik direktör Cem Akar ile anlaştıklarını belirten Alpagut Sümerspor Futbol Kulübü Başkanı Anıl Koçhan, "25 kişilik ekibimiz ile kentimize profesyonel bir futbol kulübü kazandırıp Eskişehirspor'a destek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni sezonda Birinci Amatör Lig'de mücadele edeceklerini ve teknik direktör Cem Akar ile anlaştıklarını belirten Alpagut Sümer spor Futbol Kulübü Başkanı Anıl Koçhan, "25 kişilik ekibimiz ile kentimize profesyonel bir futbol kulübü kazandırıp Eskişehir spor'a destek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Geçen yıl Süper Amatör kümeye veda eden Alpagut Spor, yeni sezonda Alpagut Sümer spor Futbol Kulübü adıyla mücadele edeceğini ve Birinci Amatör Lig'de mücadele etme kararı verdiklerini kamuoyuna duyurdu. Yönetim kurulu ve teknik ekibi yeniden oluşturduğunu ifade eden Alpagut Sümer spor Başkanı Anıl Koçhan, hem Eskişehir spor'da yöneticilik yapan hem de eski Alpagut spor'a başkanlık yapan Erkan Koca'dan takımı devraldığını belirtti. Sosyal medya başta olmak üzere kulüp adına ilk etkileşimlerinin tahminlerin üzerinde olduğunu belirten Anıl Koçhan, güzel işler yaparak hedefleri doğrultusunda ilerlemek istediklerini dile getirdi. 20-25 kişilik bir ekip ile hızlı bir şekilde üst liglere tırmanmaya çalışacaklarını vurgulayan Başkan Koçhan, "Eskişehir'e profesyonel bir futbol kulübü kazandırmak istiyoruz" dedi.

"Kentimize ve Eskişehir spor'umuza destek vereceğiz"

Alpagut Sümer spor için ligin 24 Eylül tarihinde başlayacağını ifade eden Koçhan, "Ekibimize teknik direktör olarak Cem Akar'ı getirdik. Kendilerine güvencimiz tamdır. İdmanlarımızı gerçekleştirip günden güne daha hazır bir hale geliyoruz. Takımımızdaki birçok arkadaşımız, senelerdir spor ile iç içe ve olabildiğince ekip ruhunu inşa etme gayretindeyiz. Eskişehir amatör futboluna bir eğlence getirmeyi ve bu spordan keyif almayı amaçlıyoruz. Umarım yaptıklarımız ile hem kentimize hem de Eskişehirspor'umuza destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Yönetimimizde Eskişehir'in gururu olan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da var"

"Eskişehirspor'un durumu her gün daha iyiye gidiyor" diyen Anıl Koçhan, "Eskişehir, futbolu seven bir bölgedir. Biz de bu kente bir amatör futbol kulübü eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yönetim kurulumuzda basın camiasının da yakından tanıdığı Eskişehir'in gururu olan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu var. Onu aramızda görmek bize ekstradan bir enerji veriyor. Gerek yerel gerekse de ulusal basında oluşumumuzun ismini sıkça duyurmaya çalışıyor. Umuyorum ki meydana getirdiğimiz bu ambiyansı yeşil sahalara da yansıtacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR