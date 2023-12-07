Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Aktivite Kulübü Yaz Dağcılık Kursu Veriyor

Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Aktivite Kulübü, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) onaylı yaz dağcılık kursu eğitimleri veriyor. Teorik ve pratik olarak verilen kursa 20 sporcu katılıyor ve başarılı olanlar kış kursuna katılmaya hak kazanıyor. Kulüp başkanı Süleyman Kömürcü, amacın Eskişehir'in adını dağcılık branşında duyurmak ve yeni sporcular kazandırmak olduğunu belirtti.

Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Aktivite Kulübü tarafından dağcılık sporunu profesyonel anlamda yapmak isteyen adaylara teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Aktivite Kulübü, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) onaylı yaz dağcılık kursu eğitimleri veriyor. Antrenörler; Taner Özer ve Basri Topal tarafından dağcı adaylarına ders veriliyor. Teorik ve pratik olarak verilen yaz dağcılık kursuna 20 sporcu katılıyor. Yaz kursunda başarılı olanlar sporcular kış kursuna katılmaya hak kazanıyor. Belirli seviyeye erişen sporcular ülkedeki dağcılık alanında önemli dağlarına tırmanmaya gidecekler. Kulüp başkanı Süleyman Kömürcü amaçlarının, Eskişehir'in adını dağcılık branşında duyurmak ve yeni sporcular kazandırmak olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR