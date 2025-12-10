Haberler

'Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar' müsabakaları sonuçlandı

'Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar' müsabakaları sonuçlandı
Güncelleme:
Eskişehir'de 'Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar' müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu. Mat FKB Özel Gelişim Ortaokulu birinci, Melahat Ünügür Ortaokulu ikinci, Özel Çağdaş Ortaokulu üçüncü ve Mehmet Gedik Ortaokulu dördüncü oldu.

Eskişehir'de düzenlenen 'Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar' müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Okul Sporları' kapsamında çeşitli spor branşlarıyla ilgili kent genelinde turnuvalar düzenleniyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen 'Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar' müsabakaları sonuçlandı. Müsabakalarda; Mat FKB Özel Gelişim Ortaokulu 1'inci, Melahat Ünügür Ortaokulu 2'nci, Özel Çağdaş Ortaokulu 3'üncü ve Mehmet Gedik Ortaokulu 4'üncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, müsabakalara katılım sağlayan tüm okulları ve sporcuları tebrik etti. - ESKİŞEHİR

