Eskişehir'de Üniversite Sporları Süper Lig Müsabakaları Açılış Töreni Yapıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024-2025 yılı faaliyet programında yer alan Ünilig Basketbol, Voleybol ve Hentbol Süper Lig Müsabakaları'nın açılış seremonisine katıldı.

Açılışta konuşan Vali Aksoy, "Üniversite sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Ünilig Süper Lig Müsabakaları kapsamında sizleri Eskişehir'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Üniversitelerimiz, gençlerimizin sadece akademik anlamda değil, spor, kültür ve sosyal açıdan da geliştiği kurumlar olarak büyük bir öneme sahiptir. Sporun gençler üzerindeki fiziksel ve sosyal etkileri göz önüne alındığında, bu organizasyonların ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Eskişehir, üç büyük üniversitesi ve 65.000 öğrencisi ile ülkemizin eğitim ve kültür merkezlerinden biridir. Müsabaka süresince şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatınız olacağını umuyoruz. Eskişehir'in yaşanabilir ve dinamik yapısı, burada eğitim alan gençler için gelecekte çalışma hayatlarında da önemli bir seçenek olabilir. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, değerli rektörlerimize ve tüm destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, sağlıklı ve huzurlu bir müsabaka süreci geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Kemal Yurtnaç, Vali Aksoy'a teşekkür plaketi takdim etti. - ESKİŞEHİR