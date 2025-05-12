Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Eskişehir'de Üniversite Sporları Süper Lig Müsabakaları Açılış Töreni Yapıldı

Eskişehir'de Üniversite Sporları Süper Lig Müsabakaları Açılış Töreni Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet programındaki Ünilig Basketbol, Voleybol ve Hentbol Süper Lig Müsabakaları'nın açılış seremonisine katıldı. Vali Aksoy, üniversitelerin gençlerin gelişimindeki önemini vurguladı ve şehrin tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını dile getirdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024-2025 yılı faaliyet programında yer alan Ünilig Basketbol, Voleybol ve Hentbol Süper Lig Müsabakaları'nın açılış seremonisine katıldı.

Açılışta konuşan Vali Aksoy, "Üniversite sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Ünilig Süper Lig Müsabakaları kapsamında sizleri Eskişehir'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Üniversitelerimiz, gençlerimizin sadece akademik anlamda değil, spor, kültür ve sosyal açıdan da geliştiği kurumlar olarak büyük bir öneme sahiptir. Sporun gençler üzerindeki fiziksel ve sosyal etkileri göz önüne alındığında, bu organizasyonların ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Eskişehir, üç büyük üniversitesi ve 65.000 öğrencisi ile ülkemizin eğitim ve kültür merkezlerinden biridir. Müsabaka süresince şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatınız olacağını umuyoruz. Eskişehir'in yaşanabilir ve dinamik yapısı, burada eğitim alan gençler için gelecekte çalışma hayatlarında da önemli bir seçenek olabilir. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, değerli rektörlerimize ve tüm destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, sağlıklı ve huzurlu bir müsabaka süreci geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Kemal Yurtnaç, Vali Aksoy'a teşekkür plaketi takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.