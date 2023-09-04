Eskişehir'de Sazan Balığı Yakalama Yarışması Düzenlendi

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından düzenlenen Sarısungur 2023 Göleti Sazan Balığı Yakalama Yarışması, 4 gün süren ve 20 takım, 64 yarışmacı ve 254 toplam katılım ile gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) 4 gün süren ve 20 takım, 64 yarışmacı ve 254 toplam katılımı ile Sarısungur 2023 Göleti Sazan Balığı Yakalama Yarışması düzenledi.

Yarışmaya, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Bursa, Uşak, Sakarya, Adapazarı ve İnegöl'den gelen toplam 20 takım, 64 yarışmacı katıldı. Oldukça çekişmeli mücadelede 52 adet sazan balığı tutan takımlar, hiçbir balığa zarar vermeden tekrar suya geri bırakıldı. Kıran kırana mücadele veren takımlar son saatlere kadar heyecanın bitmediği bir müsabakaya tanıklık ettiler. Yarışma toplam 4 gün boyunca aralıksız sürdü. Yarışmacılar, ailelerinde yer aldığı müsabaka da Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'nde bulunan Sarısungur Göleti'nde mücadele etti. Amatör Sportif Olta Balıkçığı Federasyonu (ASOF) Başkanı Serkan İnanç ve Amatör balıkçılık Dernekleri KÜSOBDER (Kütahya), ATSOBDER (Afyon), İNOBDER(İnegöl), Öbsader (İstanbul) ve yarışmaya destek vererek Eskişehir'de misafir oldular. Yarışma alanında sporcular ve misafirlerimizin güvenliği için DAK (Dorlion Arama Kurtarma) ekibi yarışma boyunca sahada hazır bulundular.

Yarışmada dereceye girerek ödüllere hak kazanan takımlar;

En Çok Balık Yakalama Kategorisi'nde 1'incilik ödülü Börü Sazan Takımı'ndan Ahmet Sert ve Hüseyin Yıldırım, 2'cilik ödülü ATSOBDER Takımı'ndan Erdal Üzümözü, Gökhan Sevim ve Gökhan Koni ve 3'ülük ödülü, İNOBDER Dostum 2 Takımı'ndan Engin Aktay, Ertan Güney, Özcan ŞEN ve Timur Güney'e verildi.

En Büyük Balık Yakama Kategorisi'nde ise 1'incilik ödülü Optimum Baits 1 Takımı'ndan Hüseyin Öz, Hasan Hüseyin Karcı ve Hasan Yıldız'a verildi. - ESKİŞEHİR